Dulce confessa que RBD tinha planos de continuar turnê: 'Coração partido'

Dulce Maria confessou que RBD tinha planos de continuar Soy Rebelde Tour antes de auditoria para analisar movimentações feitas sem que os integrantes soubessem.

O que aconteceu

A cantora participou do Glamour México e contou que pretendiam continuar com a turnê. "Tínhamos muitos planos de continuar com a turnê e, neste momento, infelizmente, estamos em um momento difícil"

Ela disse que aceitou voltar ao RBD pelos fãs e lamentou o momento que estão vivendo. "É muito difícil, muito decepcionante e muito doloroso tudo pelo que estamos passando e não poder sair e contar a eles tudo o que gostaríamos de falar porque é algo, é algo delicado".