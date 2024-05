Atriz diz que ganha mais no OnlyFans do que em 'Família Soprano'

Drea De Matteo, 52, que interpretou Adriana La Cerva em "Família Soprano", disse que ganha mais no OnlyFans do que quando trabalhava na série.

O que aconteceu

A atriz dá a declaração após sete meses que criou o seu perfil no site de conteúdo adulto. Ela justificou que não fazia parte do "alto escalão" do elenco e, então, seus ganhos na plataforma adulta ultrapassaram o salário da série, conforme contou em entrevista à ABC News.

Drea explicou o motivo de criar conteúdo adulto no OnlyFans. A atriz passou por problemas financeiros após se recusar a tomar a vacina contra o vírus. "Na época, eu não podia nem trabalhar em uma livraria. Eu precisava de um cartão de vacinação. Eu precisava de um código de barras", disse ela. Sem trabalhos, ela viu uma oportunidade na produção de conteúdo no site adulto.