Mani anuncia novidades como influenciadora após término com Davi, do BBB 24

Mani Reggo, ex-namorada de Davi, campeão do BBB 24, anunciou novidades como influenciadora nas redes sociais.

O que aconteceu

No Instagram, ela compartilhou um vídeo para contar que pretende dar dicas de empreendedorismo. "Hoje eu quero falar com você, que assim como eu também empreende. Certamente você encontrou muitas dificuldades nessa montanha russa que é empreender, não é mesmo?"

"E como muitas vezes a jornada do empreendedor é um desafio solitário estou preparando um bate-papo massa com uma galera especial. Ainda não posso revelar muitos detalhes, o que posso dizer é que muito em breve a gente se vê por aqui com mais frequência"