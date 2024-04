Seventeen volta com compilado de hits e inicia nova fase com 'Maestro'

Por volta das 4h da manhã de segunda (29), a coletiva de imprensa de "17 is right here" começou com uma sequência de fotos individuais com muitos acenos e corações e fotos em grupo com os treze integrantes de um dos mais bem sucedidos grupos de k-pop da atualidade, SEVENTEEN.

O grupo se tornou hoje, o único a ter três discos com mais de dois milhões de cópias vendidas no seu primeiro dia (FML, Seventeenth Heaven e 17 is right here). FML, o primeiro dos três, foi um sucesso absoluto de público e de crítica, fazendo o grupo vencer seu primeiro daesang no MAMA Awards, um dos mais desejados por idols e fãs.