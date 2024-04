Fernanda fala sobre ser evangélica e rebate críticas por fotos de lingerie

Fernanda Bande, ex-participante do BBB 24 (Globo), em entrevista ao Extra:

Como se converteu evangélica. "Mesmo sendo católica e estudando em escola de freiras (São Vicente), não me ligava à crença. Quando descobri minha igreja atual fiquei toda arrepiada. Não conhecia ninguém ali, mas, quando vi o show e a igreja toda preta parecendo o Rock in Rio, com luzes e raio laser, igual a boate, entrei."