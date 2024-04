Beatriz nega romances após fim do BBB 24: 'Nem beijei na boca ainda'

Beatriz Reis, do BBB 24, em entrevista ao Gshow:

A ex-BBB deu detalhes da rotina após 20 dias do fim do programa. "Está uma loucura, mas muita coisa linda acontecendo. As mensagens que mais recebo são pessoas falando que estavam com depressão e que invadi a casa deles com alegria, minha história de vida inspirou".