Dançarinos de Madonna desafiam fãs brasileiros: 'Rio, contando com vocês'

Os dançarinos fazem alguns movimentos de braço para a música "Give Me All Your Luvin". "Imagina um milhão de pessoas fazendo essa dança", afirmou Bob.

Chegada de Madonna

A cantora desembarcou no Rio de Janeiro em um avião executivo. O avião pousou no Aeroporto de Galeão às 10h02, segundo a GloboNews.

Ela chegou pelos fundos do aeroporto e saiu por um hangar particular, num carro de luxo escoltado por duas vans e seis motos de policiamento.

Madonna ficará hospedada no Copacabana Palace com as filhas. Ela foi fotografada no hotel de luxo de boné e uma jaqueta estampada. Mercy, filha da cantora, também foi vista no hotel.

Megasshow

O show acontece no dia 4 de maio a partir das 21h45. O palco foi montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo fi e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.