Curiosidades sobre Madonna: carreira é marcada por conquistas históricas

3 - A igreja católica é considerada o seu principal alvo de ataque. O lançamento do clipe de "Like a Prayer" foi recheado de polêmicas. Ela assinou um contrato milionário de patrocínio com a Pepsi para aquela que seria sua mais ambiciosa turnê até então, mas o acordo foi cancelado depois do lançamento do clipe com cruzes pegando fogo e a cantora beijando um santo negro. Sob repúdio do Vaticano, o disco foi sucesso mundial, mas foi censurado na Itália.

4 - Em 2003, durante o VMA, premiação da MTV, Madonna chocou ao beijar Christina Aguilera e Britney Spears. A cena icônica levou os fãs da cantora à loucura, assim como o movimento LGBTQIA+. No entanto, poucas pessoas sabem que, na verdade, a cantora queria que o beijo fosse protagonizado por ela e Jennifer Lopez.

5 - Madonna acumula mais de 300 prêmios entre Grammys, MTV Awards e até Oscar.

6 - Além do mundo da música, Madonna também tem participações marcantes no cinema. Estreou no cinema como coadjuvante da então estrela Rosanna Arquette na esperta comédia "Procura-se Susan Desesperadamente" (1985). O sucesso inicial, porém, foi ofuscado pelos fracassos retumbantes de "Shangai Surprise" (1986), um abacaxi em que contracena com Sean Penn, e "Quem É Essa Garota?" (1987), que pelo menos teve a canção-tema no topo das paradas.

7 - O papel de mulher-gato interpretado por Michelle Pfeiffer em "Batman, o retorno", foi inicialmente oferecido à cantora pop. Porém, devido às suas exigências, ela acabou perdendo a possibilidade de estrelar em um filme de super-herói.

8 - Madonna já gravou vinte e seis longas-metragens, nove curtas-metragens, três peças teatrais e apareceu em diversos comerciais e episódios televisivos. Em 1997, a artista recebeu um Globo de Ouro como melhor atriz em comédia ou musical por sua atuação no filme "Evita".