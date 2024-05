Yas: Eduardo Paes quer evitar repetir caos de Taylor Swift com Bruno Mars

A produtora Live Nation suspendeu nesta quinta-feira (9) a venda de ingressos para o show de Bruno Mars no Rio de Janeiro, que aconteceria em 5 de outubro. A prefeitura não autorizou a realização do show na véspera da eleição municipal, marcada para o dia 6.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, apoia a decisão do prefeito Eduardo Paes, 54, de não permitir o espetáculo neste período. "Não dá para fazer em época de eleição. O show seria realizado no Engenhão, que é uma área eleitoral. Para que as eleições aconteçam, tem uma preparação muito grande. Você leva a urna, arruma o entorno, as ruas ficam lotadas... É uma confusão!"

Ela entende que um evento dessa dimensão demandaria uma grande força-tarefa de segurança, impossível de conciliar com as demandas eleitorais. "Para que um show desses aconteça, não ficam [só] duas ou três pessoas ali na porta do Engenhão, deixando a coisa rolar solta. O Paes está correto em não querer sobrecarregar os agentes públicos."