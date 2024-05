'Não é um momento de tristeza', diz Andreas sobre turnê final do Sepultura

No universo do rock, turnês de despedidas costumam ser operações um tanto irônicas. Sobram exemplos de "final tours" cujo "final" vai sendo postergado ao sabor da demanda. Não é o caso do Sepultura, cuja "Celebrating Life Through Death" tem, sim, data para terminar — mas que acabou de ganhar uma extensão no meio do caminho.

"Temos mais um ano e pouco, então, onde achar buraco no calendário, vamos colocar Brasil", garante Andreas Kisser, guitarrista da banda, em entrevista a Splash.

As sete novas datas anunciadas nesta terça-feira, dia 7/5, levarão o Sepultura aos primeiros shows da turnê no Nordeste (Fortaleza e João Pessoa) e Norte (Belém) do Brasil, além de novas apresentações no Centro-Oeste (Campo Grande e Brasília) e no Sudeste (Santo André e Santa Bárbara d´Oeste). Todas entre julho e agosto.