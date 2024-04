Tygers of Pan Tang prova que a história do heavy metal pode ser injusta

Banda fundamental do New Wave Of British Heavy Metal (NWOBHM), o Tygers of Pan Tang subiu ao Sun Stage do Summer Breeze Brasil com o sol a pino - com o perdão do trocadilho. E aumentou ainda mais a temperatura entregando um espetáculo de heavy metal clássico de altíssima categoria.

Se para a história o Tygers of Pan Tang ficou pela estrada da NWOBHM comendo poeira dos contemporâneos Iron Maiden, Def Leppard e Saxon, no Summer Breeze eles mostraram que, bem, a história pode ser injusta.

Único remanescente da formação original, o guitarrista Robb Weir montou uma banda entrosada e poderosa, que abriu o set list com dois números dos primórdios do grupo: "Gangland", do disco "Spellbound", e "Love Don't Say", do álbum "Crazy Nights", ambos de 1981.