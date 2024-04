Madonna expõe adaptação do show na praia de Copacabana: 'Será uma tarefa'

Por sua vez, a cantora mostrou boas expectativas com a apresentação em uma das praias mais famosas do mundo e palco do maior Réveillon do planeta. "Se Deus quiser, conseguiremos e será uma experiência que eles nunca esquecerão", destacou ela.

Show em Copacabana

Por falar no show da rainha do pop, a cidade carioca terá um esquema de trânsito para receber o show da Madonna. O novo protocolo se inicia no dia 2 de maio e será semelhante ao Réveillon.

A partir do 2 de maio já não se pode estacionar em várias ruas da Praia de Copacabana para as pessoas circularem. As informações foram reveladas a Splash pelo presidente do CET-Rio, Joaquim Diniz.

O acesso de ônibus fretado será proibido a partir da meia-noite do sábado, dia 4 de maio.

O fechamento da orla da Praia de Copacabana acontecerá no sábado, às 7h. Às 11h, a pista junto aos prédios da Avenida Atlântica também será fechada.