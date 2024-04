Rio anuncia mudanças no trânsito para show da Madonna

31 painéis de mensagens

26 viaturas

10 reboques

O show de Madonna no Rio será o maior da carreira da artista. O palco, que já foi montado na frente do Copacabana Palace, tem o dobro daquele que Madonna usa em sua turnê comemorativa de 40 anos de carreira. A apresentação está marcada para as 21h45.

O DJ Diplo foi convidado para abrir o show de Madonna em Copacabana no dia 4 de maio. Ele se apresenta às 20h.

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana