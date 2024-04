Madonna e os desafios de criar 6 filhos: 'Eu não sou a mãe popular'

"Sou a mãe delas e nada vai mudar isso"

As gêmeas Stella e Estere, 11, do Malauí, foram adotadas aos 5 anos em fevereiro de 2017. À People, Madonna afirmou que "elas aprenderam, com o tempo, que eu sou a mãe delas e nada vai mudar isso".

Também seguindo os traços artísticos da mãe, Stella vem mostrando as habilidades no piano, e tanto ela como a irmã também se desenvolveram na dança. Estere, inclusive, se destacou na estreia da "The Celebration Tour" dançando vogue na música "Don't Tell Me".

As meninas já se arriscaram cantando funk. Madonna compartilhou nas redes sociais as duas tentando cantar "Olha a explosão", de Mc Kevinho, sentadas no banco de trás de um carro. Em outra ocasião, as duas meninas se juntaram à mãe para uma performance de "Bumbum Granada", dos MCs Zaac e Jerry.