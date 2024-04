Falta um mês: tudo o que sabemos sobre a turnê 'Ludmilla In The House'

Turnê será representa por um grande cofre — elemento foi pensado desde o início da concepção da turnê. "Cheguei à conclusão do cofre porque lá é um lugar onde guarda algo valioso. E, pra mim, não há nada mais valioso que eu, minha voz e a minha história. Foi isso que guardei ali dentro e é isso que a gente vai levar pelo país.

A turnê chega a São Paulo no dia 8 de junho. Deve ser a maior apresentação da turnê. Show será realizado no Allianz Parque, que tem capacidade para receber até 45 mil fãs.

Ainda há ingressos para todas as apresentações da turnê. O primeiro show acontece no Rio de Janeiro, no dia 25 de maio, na Farmasi Arena, antiga Jeunesse Arena — espaço tem capacidade para até 16 mil pessoas.

Eu não tenho muito tempo para pensar quem eu sou ou quem eu me tornei, mas foram 10 longos anos de carreira e muita coisa aconteceu. Vendo todas as versões de Ludmilla eu consegui sentir que posso fazer tudo o que eu quiser.

Ludmilla

Agenda completa: veja datas e cidades