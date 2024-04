TCM convoca reunião com Pacaembu e Prefeitura após show cancelado do Rei

Após show cancelado de Roberto Carlos, TCM-SP quer esclarecimentos sobre as obras no estádio e reagendou reunião com Allegria Pacaembu e a Prefeitura de São para a próxima terça-feira (30), às 10h.

O que aconteceu

O Tribunal de Contas do Município quer atualizar informações sobre reforma após show ser vetado por falta de segurança, segundo Corpo de Bombeiros. Show do Rei marcaria a estreia de uma arena para até 3 mil pessoas dentro do estádio — no entanto, obra não foi concluída antes. Data inicial da reunião seria nesta quinta-feira (25).

A reunião, chamada de mesa técnica, serve para que a concessionária e o poder executivo apresentem um cronograma atualizado e explicações referentes ao Complexo Esportivo. O TCM informou ainda que a acompanha a concessão, sob Relatoria do Conselheiro Domingos Dissei, desde o lançamento do edital.