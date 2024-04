Quem é quem em 'Alma Gêmea'? Relembre personagens da novela

Família de Olívia

Olívia (Drica Moraes) - Melhor amiga de Luna, cresceu em família rica. É casado com Raul e mãe de Mirella e Carlito. Descobre traição do marido e perde tudo, tendo que viver em uma casa humilde. Com a ajuda de Rafael, abre um restaurante. Vive as turras com o cozinheiro Vitório, por quem se apaixona.

Raul (Luigi Baricelli) - Cafajeste que deixa Olívia na miséria após separação. É falso amigo de Rafael e sempre sentiu inveja do protagonista. Ajuda Cristina em suas vilanias.

Mirella (Cecília Dassi) - Filha de Olívia e Raul, sempre viveu na riqueza e demora para se acostumar com a nova condição financeira após a separação dos pais. É apaixonada por Felipe, mas sofre com as armações de Cristina para acabar com esse romance. Ao decorrer da história, desperta o interesse amoroso de Gumercindo.

Carlito (Renan Ribeiro) - Menino mimado que não aceita a pobreza da família. Culpa a mãe pela separação e idolatra o pai.