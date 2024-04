Musa que posou nua em janela 'sofreu' com caipirinha e mosquitos no Brasil

Demi Rose, 29, viralizou no Brasil ao posar nua pendurada em uma janela durante uma viagem ao país. Essa não é a primeira vez que a influenciadora e musa do Onlyfans se torna notícia ao mostrar curiosidades de sua passagem pelo Brasil.

O que aconteceu

Em 2023, a modelo britânica relatou nas redes sociais que passou perrengue com caipirinha e mosquitos em sua viagem ao Brasil. "Nessa viagem aprendi que caipirinhas não são minha praia (fiquei doente depois de duas). Os mosquitos brasileiros me amam. Dançar com minha melhor amiga na chuva com a banda local é sempre uma ótima ideia até você ver a filmagem depois", escreveu.

A musa do Onlyfans esteve por dez dias no Brasil em fevereiro do ano passado. Ela, inclusive, compartilhou vários momentos no país, destacando até as paisagens do Rio de Janeiro e de Trancoso.