Carolina Dieckmann expõe desejo inusitado no sexo: 'Acho sexy'

O programa está leve, divertido e, ainda assim, está falando sobre pontos importantes e emocionantes. Nós trouxemos um pouco da identidade do 'Quem Pode, Pod', de conversa sincera, de poder se abrir, de poder ser vulnerável através das brincadeiras. Inclusive, foi um desafio trazer essas conversas durante as brincadeiras e nesse formato também. Nós temos plateia e os convidados normalmente ficam mais tímidos quando tem mais gente.

Giovanna Ewbank

A atração mistura música, dança, bate-papo e muitas surpresas. Com 20 episódios de três blocos cada, "Quem Não Pode Se Sacode" conta com um cardápio de dinâmicas que servem de iniciativa para a conversa, com o objetivo de aproximar os convidados e o público, mas também descontrair e cair na brincadeira como um respiro de conversas mais sérias.