Ex-BBB comemora aposentadoria aos 40: 'Ganhando dinheiro dormindo'

Tenho uma vida maravilhosa e literalmente estou ganhando dinheiro dormindo. Quando estava no BBB 11, após analisar a minha participação no programa, vi que tinha um grande potencial para ganhar o prêmio na época (R$ 1,5 milhão).

Além disso, ela falou como estar casada com seu parceiro tem contribuído para esses investimentos. "Tenho o privilégio de ser casada com um cara incrível que me permite investir e guardar todo o meu dinheiro. Estudei muito, me arrisquei e me sinto realizada por conquistar minha própria aposentadoria", comemorou.

Após abandonar a rotina pesada de treinso, ela tem aproveitado mais o convívio com a família. "Era uma rotina de alimentação e treinos muito puxados. Quando conseguíamos ir a um aniversário, a gente levava a nossa marmita e nunca podíamos comer o que eles comiam."

A mudança: "Depois de 10 anos nessa vida, decidi entrar num ano sabático e viver mais livremente, sem compromisso com rede social, com dieta, com o treino... Comecei a me dedicar mais à minha família e isso me alimenta. Hoje nos sentamos todos à mesma mesa, comemos todos a mesma comida, sobremesa... Isso tem me trazido tanta alegria e prazer".