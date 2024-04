Após confirmar término, Davi apaga fotos e pedidos de desculpa a Mani Rego

Término

Davi confirmou o término com Mani Rego em gravação do Altas Horas, na Globo. Davi se referiu a Mani como "ex-namorada". De acordo com o Gshow, o vencedor do BBB 24 (Globo) disse precisar de um tempo para entender o que aconteceria após o programa.

Até a minha própria ex-namorada, ela que terminou comigo, ela não soube respeitar o meu momento que estava vivendo. Tanto que conversei com ela, expliquei tudo o que estava acontecendo com a minha vida naquele momento. Falei: 'calma, por favor, vamos retornar para Salvador, continuar vivendo nossa vida com dinheiro ou sem dinheiro, a nossa vida normal'. Davi Brito

Ainda na gravação, Davi afirmou estar em processo de adaptação. "Tudo o que está acontecendo comigo está sendo uma grande loucura, estou tentando digerir", disse ele. A gravação está prevista para ir ao ar no sábado (4).

Mani fez um desabafo sobre o caso na última terça (23). "Cada vez mais pessoas são envolvidas, narrativas (muitas delas irreais) são criadas e nada disso constrói algo positivo. O que vejo é a perda em todos os aspectos: perda de paz, de tempo, de memórias e, sobretudo, de respeito", escreveu no Instagram.