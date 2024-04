Após ataque de cachorros, Roseana Murray compartilha foto e recebe apoio

Após ser atacada por três cachorros da raça pitbull no dia 5 de abril, Roseana Murray, 73, compartilhou uma foto e recebeu apoio de famosos.

O que aconteceu

Em um post no Instagram nesta quarta-feira (24), a escritora posou para um clique no jardim do hospital. "Esse pedaço de jardim é cheio de significados: é o jardim que homenageia os doadores de orgãos. O hospital planta jasmins para homenagear as famílias. Vim para os curativos no centro cirúrgico e logo estarei em casa outra vez", disse ela.

Nesta terça-feira (23), ela comentou sobre o retorno ao hospital para fazer uma raspagem nos machucados. "Fiquei do outro lado da ala onde estive os 13 dias. Senti saudades dos rostos conhecidos, mas esta equipe da enfermagem é tambem linda, alegre e carinhosa. Penso que terei que voltar muitas vezes", afirmou.