Anahí revela que é uma mulher trans em A Grande Conquista: '1ª do programa'

Anahí Rodrighero se abriu para algumas pessoas em A Grande Conquista (Record) e contou que é uma mulher trans.

O que aconteceu

A participante contou sua história de vida para alguns confinados e citou sua transexualidade.

Anahí: "Eu sou uma mulher trans, e fico muito feliz de estar aqui, porque a minha história tem toda uma representatividade por trás, sabe? Eu fico muito feliz, porque sei que, no meio de 100 pessoas, sou a única do Acre e eu sou a única mulher trans. A primeira mulher trans do programa".