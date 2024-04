Sheherazade dá spoiler de 1ª prova da Zona de Risco de A Grande Conquista

Dos 100 confinados, 28 foram indicados à Zona de Risco. A casa Laranja teve 14 indicações (somando João Hadad, que estava na berlinda por uma dinâmica da divisão de residências), a casa Azul teve 9 indicações e a casa Verde, 5 indicações.

Os 28 vileiros na Zona de Risco serão anunciados no programa ao vivo desta quarta-feira (24), com os nomes não revelados pelo PlayPlus. O streaming da Record não exibiu as cenas das indicações e teve falhas no áudio, registrando apenas as falas da apresentadora, que repetiu os nomes indicados pelos Donos das casas.

Para a prova, Rachel Sheherazade disse que eles teriam que formar 4 grupos com 7 integrantes, sem obrigatoriedade de ser da mesma casa. Também adiantou sobre haver duas disputas: A contra B e C contra D. Quem vencesse cada duelo, iria para a disputa final.

A Grande Conquista - Enquete: o que achou do primeiro beijo da edição? Finalmente alguém beijou Esperava mais Não queria que ninguém beijasse ainda

