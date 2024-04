MC Daniel: fã vence rifa, não recebe prêmio e vai à Justiça cobrar 200 mil

Fã alega ter comparecido ao evento com a expectativa de tirar uma foto com o ídolo. Durante o show, quando se aproximou do palco, ele diz que se emocionou e tentou subir para tirar uma foto com o cantor.

Ele afirma que foi interceptado com "violência excessiva" pelos seguranças do artista, sendo empurrado agressivamente de volta para a pista. O jovem conta que teria feito um "sinal de paz" e indicado que queria apenas uma foto.

Após o show, o menor diz que ainda foi ao hotel do cantor com amigos que pretendiam conhecê-lo. E que foi acusado pelo cantor de tentar agredi-lo, sendo exposto em filmagens "divulgadas de forma sensacionalista por estímulo do Mc Daniel".

Ocorre que, no dia da apresentação, Mc Daniel divulgou em seus stories no Instagram vídeos do momento que o menor tentou subir no palco e, posteriormente, sua ida ao hotel para pedir uma foto. Nessas postagens, o artista diz que o fã queria "arrumar briga".