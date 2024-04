'Quanto custaria?': Elon Musk não poderia comprar a Globo nem que quisesse

Qual o valor da Globo?

Em março deste ano, o levantamento BrandZ Brasil 2024, feito pela Kantar, mostrou que a emissora carioca ocupa o 13º lugar no ranking das marcas mais valiosas do país. O estudo apontou que a Globo vale atualmente US$ 1,694 bilhão. De acordo com a cotação atual, o valor ultrapassa R$ 8,3 bilhões.

O levantamento ainda considerou que houve uma queda de 20% no valor da emissora em relação ao levantamento feito entre 2021 e 2022. No estudo, a emissora ocupava 11º lugar do ranking, valendo US$ 2,125 bilhões.