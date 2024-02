Como um ex-baterista de metal deu prejuízo de R$ 276 bilhões a Elon Musk

Elon Musk, 52, foi destituído de um bônus de US$ 56 mil milhões de dólares — cerca de R$ 276 bilhões, na cotação atual — após sofrer sua maior derrota na justiça em processo aberto por Richard Tornetta, um ex-baterista de heavy metal.

Richard tinha apenas nove ações na empresa quando processou Elon Musk em 2018. O caso chegou a julgamento no final de 2022 e, nesta semana, a juíza do estado de Delaware, nos Estados Unidos, anulou o pacote de remuneração de Elon Musk com a fabricante de carros elétricos.

Até a ação judicial envolvendo Richard, Elon Musk venceu uma série de processos que o acusavam de difamação, de violar seu dever para com os acionistas e de violar as leis de valores mobiliários.