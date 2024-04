Após bomba explodir, Chayene cai pra trás e toma decisão sobre empreguetes

Rodinei encontra Brunessa e confirma que ela está grávida. Lygia entra na negociação com Chayene e consegue fechar um acordo com a cantora. Inácio é dominado por Marçal e se desespera. Dinha arma um plano para tirar Inácio do cativeiro. Elano avisa a Penha, Cida e Rosário que Chayene concordou em retirar a queixa contra elas.