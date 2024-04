Treta, provas e mais: como foi a estreia de A Grande Conquista 2?

Os participantes foram divididos nas três casas (Laranja, Azul e Verde). O programa exibiu como foi feita a divisão, que exigiu estratégia e agilidade, mas também contou com premiações e perrengues.

As tretas tomaram conta da estreia. Jey Jey e Hadad se estranham, Vivi Fernandez rebateu Danilo e Lizi Gutierrez declarou guerra à May. As casas Azul e Laranja também se destacaram nos bate-bocas de Fernando Sampaio com Luiza Aragão e MC Mari com Fellipe Villa, respectivamente.

Uma dinâmica ao vivo definiu que comandaria as casas da Vila. A decisão dos Donos sobrou para o programa ao vivo, consagrando Madshow (Verde), Claudinha (Azul) e Cacau (Laranja).

