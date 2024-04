Tom cai pra trás com comportamento inesperado de Ramón em 'Família É Tudo'

No capítulo de segunda-feira (22), da novela "Família É Tudo" (Globo), Luca não aceita a prisão de Electra. Tom se preocupa com o comportamento de Ramón.

Nicole ouve Max falando dela com seus amigos. Andrômeda e Júpiter tentam não se preocupar com a prisão de Electra. Hans se incomoda com a presença de Mila enquanto conversa com Jéssica.

Tom consola Vênus. Paulina avisa a Brenda que falará com Vênus. Murilo faz as pazes com Chantal. Leda reclama de Guto para Lupita. Hans demite Mila. Paulina procura Vênus.