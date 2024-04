Resumo Cheias de Charme: confira os capítulos desta semana (22 a 26/4)

Quarta-feira, 24 de abril

Dinha e Heraldo salvam Inácio. Marçal consegue um panfleto com a foto de Rosário. Elano explica a Rosário, Penha e Cida as condições do acordo que fez com Chayene e a família Sarmento. As empreguetes se surpreendem com o assédio dos fãs. Fabian recebe Rosário com um buquê de flores e Simone convoca os repórteres. Elano não consegue se declarar para Cida. Valda desconfia de que Ariela esteja grávida. Dinha e Heraldo pedem que Inácio revele o motivo de estar sendo perseguido. Gentil convida as empreguetes para uma entrevista na rádio. Conrado e Isadora discutem por causa de Cida. Brunessa conta para Ivone que está grávida. Penha fala de Lygia na rádio. Laércio gosta de ouvir Rosário falar bem de Chayene. Ariela confirma sua gravidez. Lygia procura Penha.

Quinta-feira, 25 de abril

Ariela conta para Humberto que está grávida. Sônia desconfia da calma de Sarmento ao saber que será avô. Inácio se incomoda com os compromissos de Rosário. Lygia afirma a Penha que não cobrará sua dívida judicialmente. Rosário pede para Penha ficar no lugar de Dinha. Brunessa procura emprego na Galerie. Sônia manda Cida arrumar o quarto de Ariela. Niltinho critica Rodinei por não querer contar para Cida que o filho de Brunessa pode ser seu. Sidney pede para Heraldo contar o que realmente aconteceu com Inácio. Sarmento sugere que Conrado se case com Isadora no mesmo dia que Ariela. Lygia não gosta de saber que Conrado foi instalado em seu escritório. Humberto descobre que o filho que Brunessa está esperando pode ser dele. Kleiton convence Voleide a fazer o primeiro show das empreguetes no Chopeokê. Lygia se preocupa com a rápida ascensão de Conrado no escritório. Cida ouve Conrado pedir para Isadora se casar com ele no mesmo dia que Ariela.

Sexta-feira, 26 de abril

Kleiton sugere que Elano aproveite o ensaio das Empreguetes para se aproximar de Cida. Cida é destratada por Sônia. Isadora convida Conrado para ficar em sua casa, mas ele recusa. Ariela não se conforma em dividir seu casamento com a irmã e se queixa com Humberto. Conrado cruza com Cida no condomínio. Humberto se encontra com Brunessa. Chayene se vangloria da sessão de fotos com Rosário. Dinha e Inácio conversam sobre o trabalho. Sidney acompanha o ensaio de Rosário e se emociona. Chayene cumpre sua pena comunitária e arma um plano para levar vantagem. Chayene chega ao Borralho com Socorro e Laércio e é recebida por Rosário. Rodinei convida Cida para morar com ele. Chayene zomba do cartaz do show das Empreguetes. Niltinho aconselha Rodinei a contar sobre a gravidez de Brunessa para Cida. Lygia conversa com Liara e descobre que a irmã voltará para o Brasil. Conrado se encontra com o pai. Tom Bastos surge no show das Empreguetes e revela que é o novo agente das três domésticas. Lygia flagra Conrado dormindo em sua sala e reclama com Sarmento.