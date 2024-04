Kerline: Vida de Davi virou um grande circo, mas também uma grande escola

Davi Brito, 21, vive uma crise no relacionamento com Mani Rego, 41, desde que venceu o BBB 24 (Globo). A comerciante deixou de seguir o ex no Instagram e parou de respondê-lo após Davi dizer que os dois estavam "se conhecendo" no Mais Você (Globo).

A comentarista de realities Kerline Cardoso afirmou, no Central Splash, não descartar a hipótese de a suposta crise não passar de uma armação para promover tanto Mani quanto Davi. "Tenho algumas teorias da conspiração sobre isso. Uma delas é que os dois confabularam tudo. As assessorias [de Davi e Mani] estão interligadas, e tudo isso é uma grande armação para gerar entretenimento."

Outra hipótese, para Kerline, é que Mani esteja se inspirando em Camila Moura, 29 - ex de Lucas Buda, 30 - para surfar na fama de companheira injustiçada. "Mani pode ter aprendido algumas lições com a Camila. Ela está pegando o hypezinho de 'esquecida pelo namorado' e vai aproveitar para fazer umas publicidades. Virou tudo um grande circo, mas também uma grande escola [de como lucrar com a fama]."