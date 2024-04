Denilson parabeniza Belo por aniversário: 'Nunca achei que ia fazer isso'

Denilson, então, aproveitou a deixa. "Aliás, parabéns Belo! Aniversário dele!".

Nunca achei que ia fazer isso em rede nacional. Parabéns, Belo. Parabéns, irmão! Denilson

"Cinquentou", brincou ainda Denilson.

Treta Belo x Denilson

Belo e Denilson travaram uma disputa judicial por mais de 20 anos. O ex-jogador alegou que o pagodeiro tinha quebrado o contrato ao deixar o grupo Soweto, em 2000, para seguir carreira solo. Ele tinha adquirido os direitos da banda um ano antes e passou a cobrar publicamente pela dívida.

Denilson teria pagado cerca de R$ 1 milhão para ter o controle do grupo, que na época estourava nas rádios do país com as músicas "Farol das Estrelas", "Mundo de Oz" e "Tempo de Aprender".