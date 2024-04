Cavalo de R$ 500 mil e público de 75 mil: o show de Gusttavo Lima em BH

Ainda lá de cima, o sertanejo com postura de astro do pop fez o primeiro dos muitos discursos carinhosos, dedicados aos mineiros e à capital do estado, que pontuaram o roteiro da apresentação. "Hoje estou mais nervoso e mais emocionado porque esse projeto poderia não acabar nunca, mas às vezes as coisas só duram o tempo suficiente para serem inesquecíveis", destacou.

Nunca desistam dos sonhos de vocês, porque a gente sempre tem muito mais do que merece. Seja grato pelo que você tem e corra atrás das coisas que você sonha. Não deixe filho da puta nenhum te dizer o que você deve ou não fazer nessa vida. Corra atrás, vá em cima, realize seu sonho. Não se importe com as críticas, porque se fosse por elas eu nem estaria aqui hoje Gusttavo Lima

Ainda a bordo da plataforma, lá do alto, Gusttavo cantou "Inventor dos Amores". De volta ao palco, ele interpretou "Cor de Ouro" e na sequência fez mais um afago nos fãs de Minas. "Tenho muito orgulho de ser mineiro, da minha saudosa Presidente Olegário, ali do lado de Patos de Minas e do Triângulo mineiro", disse o cantor antes de anunciar a marca de 75 mil espectadores atingida naquela noite.

Trio Parada Dura

A resposta ensurdecedora do público ocupou o estádio e comoveu o ídolo, que parecia segurar as lágrimas. "Obrigado por tudo que vocês fazem por mim, de coração", reforçou. O momento de gratidão abriu espaço para Gusttavo anunciar a entrada do Trio Parada Dura, que já na largada arrebatou o coro da multidão com o sucesso oitentista "As Andorinhas". A faixa trouxe Lima dividindo os vocais com os cantores do trio, Leonito e Creone.

Estreantes no palco do festival, os sertanejos das antigas ainda fizeram o público entoar "Fuscão Preto" e "Telefone Mudo". Antes de se despedirem, Gusttavo Lima prestou reverência aos músicos do Trio e aproveitou para anunciar que eles estarão na última edição do Buteco, marcada para 9/11 em São Paulo.