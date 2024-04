Rachel diz estar 'aberta a críticas' em reality da Record: 'Quero respeito'

"Eu sempre estive pronta pra crítica. Estou há 24 anos na televisão aberta pra todo tipo de crítica, positiva ou negativa. Acho que isso faz parte de qualquer profissional que quer crescer ouvindo o que há de bom no trabalho dele e o que poderia mudar no trabalho dele", disse.

O que não aceito e jamais aceitaria são imputações criminosas, isso não. Pra imputações criminosas, eu tenho o block, o processo penal. Enfim, estou aberta a críticas e ouvir todo tipo de opiniões a meu respeito como apresentadora. Ali está em xeque a minha apresentação, condução do programa e isso vou receber com todo o respeito, da mesma forma que trato os meus colegas jornalistas, todos os profissionais da imprensa e da comunicação. Eu trato com respeito e peço para ser tratada com igual respeito. Assim que as coisas devem caminhar, como uma sociedade civilizada

Rachel Sheherazade

Rachel ficou conhecida no Brasil como apresentadora do SBT Notícias entre os anos de 2011 e 2020. Ela contou que já cogitava uma mudança de rumos na carreira, mas não esperava que seria à frente de um reality show.

"Eu já pensava em fazer essa transição de carreira do jornalismo para algo mais leve, mas jamais imaginei que eu pudesse apresentar um reality show, até porque eu não assistia. Comecei a assistir reality show quando fui convidada para A Fazenda. Aí, eu maratonei a 12, 13 e 14 para poder me preparar e saber onde eu tava entrando, mas jamais imaginei que estaria apresentando um programa desse"

Aos risos, ela classificou a chance no reality show da Record como a sua "grande conquista" pessoal.