Ex-atriz pornô e mais: conheça os participantes de A Grande Conquista

O que aconteceu

Na lista de confirmados, destacam-se a influenciadora Bifão (ex-Fazenda e De Férias com o Ex), a ex-Paquita Cátia Paganote e a mãe de MC Gui, Cláudia Baronesa.

Nomes como Vivi Fernandez (modelo e atriz pornográfica), Brunno Danese (filho do Regis Danese) e João Hadad (ex-De Férias com o Ex e Power Couple Brasil) também estão confirmados, bem como Aline Bina (irmã do Cezar Black), Maizy Magalhães (ex-namorada do Cézar Black), Andreia de Andrade (ex-namorada de Nahim) e os influenciadores digitais Cel, Heitor Ximenis e Ysani, que tem o maior canal indígena do YouTube.

Alguns participantes chamam a atenção pela relação que têm com famosos. É o caso de Gustavo Mustafe, ex de Carla Prata e Key Alves; Márcia Barros, a mãe da MC Mirella; Kadu Rodrigues, o assessor de Deolane Bezerra; Nelsão Fenix, tio da Déborah Albuquerque; Tatiane Melo, ex de Babu Santana e e ex-Se Sobreviver, Case; e Fábio Gontijo, ex da Jenny Miranda.

No campo da música, estão confirmados os cantores Lippe Rodrigues, Vinigram, Clevinho Santana, Jonas Bento e Izumed; e as cantoras Taty Pink, Hanny Boni, Maysa Reis, Jey Jey, Flavinha Cheirosa e Brunna Bernardy (cantora sertaneja seguida por MC Binn e ex-namorada de Deyverson).

Ainda estão confirmados a atriz e ex-Repórter do R7 Dani Bavoso; os atores Theo Black, Fabrício Almeida e Fernando Sampaio; a modelo Plus size Wellen Rocha; e a miss São Paulo Michelle Heiden