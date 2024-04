Choro e desabafo: o que já disseram Belo e Gracy após separação vir à tona?

Fim do casamento de Belo e Gracyanne veio à tona na quinta-feira (18). Eles já não estão juntos há oito meses, segundo o colunista de Splash Lucas Pasin.

O que eles já falaram

Gracyanne citou distanciamento ao falar do assunto pela primeira vez. "A minha relação com o Belo se tornou distante. Eu era apaixonada pelo Belo, não tenho nem mais idade para viver 'romances', mas o relacionamento acabou. Eu trabalho demais, tem gente demais envolvida em tudo. Às vezes o amor não basta", disse ao colunista de Splash Lucas Pasin.

Após oito meses separada do cantor, a modelo admitiu que viveu romance com outro homem — o personal Gilson de Oliveira. "Eu já estava separada dele. Já tínhamos falado da separação. E não estou mais com ninguém [...] A minha relação com o Belo se tornou distante. Eu era apaixonada pelo Belo, não tenho nem mais idade para viver 'romances', mas o relacionamento acabou. [...] Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito (de ter ficado com outro). E nem a nossa relação. Erramos em deixar muita gente palpitar em tudo", disse a Splash.