Nizam sobre relações e conteúdo sexy: 'Se for pra errar, o momento é esse'

Sua participação no BBB foi complexa e rendeu diversas críticas, mas mesmo com toda essa bagagem ele demonstrou interesse em voltar para o programa, se dada a oportunidade em próximas edições. "Com certeza entraria no BBB de novo! Passou a ser um sonho voltar pra casa. Foi um sonho que eu vivi".

Anunciado pela produção que o programa recebera inscrições em dupla para a edição 25, Nizam ainda escolheu dois nomes para acompanhá-lo.

"Tem duas pessoas que gostaria de entrar junto na casa, a minha irmã, Hanna e o meu melhor amigo de infância"

A irmã citada por Nizam chamou a atenção das redes sociais ao enfrentar Tais Fersoza durante o papo com eliminado em que a apresentadora imitou um trejeito do irmão e manteve um posicionamento considerado pesado demais por parte do público.