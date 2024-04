Jogador confirma que ficou com Pabllo Vittar e sofre ataques homofóbicos

Polidoro Junior, 27, assumiu que ficou com Pabllo Vittar, 30, e foi vítima de ataques homofóbicos nas redes sociais neste domingo (21). Em participação no Sabadou com Virginia (SBT), a cantora revelou, sem citar nomes, que havia ficado com um jogador de futebol.

O que aconteceu

O jogador de futebol confirmou a informação ao Léo Dias. "Cara, vi o que tu publicou lá. Não tem muito o que falar. A Pabllo, adoro ela, minha amiga, muito gostosa para deixar passar, né?", disse em áudio enviado ao jornalista.