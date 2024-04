Não foi só Pabllo: as famosas que já ficaram com o jogador Polidoro Junior

Com a confirmação, ele foi alvo de comentários homofóbicos em suas últimas fotos no Instagram. "Tinha que ser da base do São Paulo mesmo para gostar de linguiça", disse um. "É... está difícil saber quem é quem! Todo o cuidado está sendo pouco", indicou outra. "Ele faz aula de balé, mas diz que luta karatê", disparou um terceiro.

Pabllo Vittar também foi citada nas fotos do jogador após o affair ser confirmado. "O bom gosto da Pabllo", brincou um. "Pabllo nunca erra", reforçou outro. "Não sei quem tem mais sorte, você ou a Pabllo", opinou um terceiro.