Pabllo Vittar revela affair com jogador de futebol: 'Habilidade com bolas'

Pabllo Vittar, 30, revelou que viveu um affair com um jogador de futebol brasileiro.

Ele não é goleiro, mas ele tem habilidades com bolas , disse Pabllo Vittar durante participação no programa Sabadou com Virginia, no SBT.

O que aconteceu

A revelação aconteceu durante o quadro "Se Beber Não Fale" quando a cantora foi questionada sobre qual o homem mais famoso já se envolveu.