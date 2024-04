Dieguinho: Record surpreende positivamente com elenco de A Grande Conquista

Dieguinho tem boas expectativas especialmente para a fase inicial da competição, ambientada na Vila. "A casa laranja vai ser a casa do maior perrengue, com quatro camas para 47 pessoas. Pensa na briga, no dedo na cara que vai ter lá. Dependendo da dinâmica, esse povo vai começar a discutir nas primeiras 48 horas - que é o que a gente quer."

BBB 24: Maior desafio de Davi pós-BBB é conciliar vida pessoal com profissional, diz Kerline

O advogado de Davi Brito, Ronaldo Monteiro, negou ao site F5 que o campeão do BBB 24 (Globo) tenha rompido o relacionamento com Mani Reggo. O representante legal esclareceu que Davi só não se encontrou pessoalmente com a esposa ainda porque está cumprindo uma agenda intensa de compromissos com a Globo.

A comentarista de realities Kerline Cardoso entende que, hoje, o maior desafio de Davi será conciliar a vida pessoal e profissional. "Tenho certeza que ele não está nem dormindo direito. Vai passar no mínimo um mês com a agenda bem apertada. Nesse momento, vai ter que prezar mais pela carreira para só depois se ajustar com a vida pessoal."