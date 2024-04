O caso dos comissários que contrabandeavam ao Brasil remédios contra a Aids

Debate segue atual

Quarenta anos depois dos primeiros relatos de Aids, mais de 10 mil pessoas ainda morrem no Brasil em decorrência da doença anualmente, segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde. Isso acontece, geralmente, pela falta de informação e tratamento, ainda que o Brasil realize testagens e distribua remédios gratuitamente na rede pública de saúde — sendo referência internacional no assunto.

Além do resgate histórico sobre a epidemia de Aids no Brasil, Johnny Massaro acredita que a série pode ajudar a colocar o tema em debate — a partir do roteiro de Patricia Corso e Leonardo Moreira, que contou com a consultoria da infectologista Marcia Rachid, referência quando o assunto é HIV.

É importante a gente atualizar o que é viver com HIV hoje em dia. Muitas pessoas não sabem, mas você pode viver com HIV e não desenvolver a Aids a partir do momento que você está em tratamento. A expectativa de vida de quem vive com HIV hoje é maior que a das pessoas que não vivem com vírus justamente porque têm um acompanhamento médico constante.

Johnny Massaro

Ícaro Silva e Johnny Massaro vivem romance na série "Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente" (HBO) Imagem: Daniel Chiacos/Divulgação

O trio de protagonistas pertence à comunidade LGBTQIA+ e, além de representatividade, leva às telinhas as especificidades desse grupo que representa parte da população brasileira. "O público está sedento por histórias LGBTs e essas histórias precisam ser contadas por nós. É muito importante que a gente faça parte da construção dessa narrativa que foi negligenciada por anos e, agora, está tomando mais espaço. Mas não é uma série de nicho. O Brasil inteiro está muito sedento", acrescenta Bruna.