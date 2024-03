Johnny Massaro: Não vivem seus desejos e querem saber da vida sexual alheia

No que diz respeito a sexualidade, o interesse das pessoas acaba sendo muito maior porque muitas vezes elas são castradas e não vivem seus próprios desejos e prazeres. Então, saber da vida sexual dos outros serve para dar conta de uma ausência da sua própria vida sexual.

Johnny Massaro

Para o ator, que completa 20 anos de carreira em 2024, foi libertador ter falado sobre sua sexualidade publicamente. "Quando ficamos alinhados com as nossas verdades, a gente dá menos espaço para que as pessoas arbitrem nas nossas vidas. Estou falando algo que é realmente verdadeiro. Não estou escondendo nada. Não preciso gastar energia em mentir e elaborar uma história de ficção... Falar a nossa verdade é libertador e relaxante."

"Máscaras de Oxigênio (Não) Caírão Automaticamente"

Com Johnny, Bruna Linzmeyer e Ícaro Silva no elenco, a produção é inspirada em acontecimentos reais. Conta a história de um grupo de comissários de bordo no Rio de Janeiro, liderados por um chefe de cabine gay e portador do vírus da HIV, que cria um sistema de contrabando de AZT para salvar vidas de pessoas infectadas. No total, serão cinco episódios.

Jhonny Massaro é Fernando, um comissário de bordo que testa positivo para o HIV e tem a ideia de contrabandear AZT para uso próprio. Aos poucos, porém, entende que o problema é muito maior do que sua própria saúde e que ele precisa pensar e agir pela comunidade.