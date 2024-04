Nicole quebra as pernas de Max e se encontra com Plutão em 'Família É Tudo'

No capítulo de sábado (20), da novela "Renascer" (Globo), Electra é levada para a delegacia, e Andrômeda fica nervosa. Nicole enfrenta Max e sai com Plutão.

Tom se preocupa com a ida de Vênus até a casa de Nilton. Lulu e Nanda questionam o motivo de Catarina querer impedir a investigação de Vênus.

Andrômeda avisa a Murilo sobre Electra. Nilton destrata Vênus. Mila ajuda Guto com Leda. Jéssica agradece a Hans pelo sucesso do plano contra a rival. Hans se enfurece com Mila. O delegado decide prender Electra.