'Meu tio Caetano, a madrinha Gal...': os famosos da família de Preta Gil

Gilberto Gil e a filha, Preta Imagem: Reprodução/Instagram @pretagil

Irmãos: além de Preta, do casamento de Gil e Sandra, também nasceram Maria Gil, de 48 anos, e Pedro, que faleceu aos 20 anos, vítima de um acidente de carro.

Madrasta: Gilberto Gil é casado com a empresária e diretora Flora Gil. Ela também é responsável pela gestão da carreira do músico.

Mais irmãos: do casamento com Flora, Preta se tornou irmã dos músicos Bem e José e a chef de cozinha e apresentadora Bela Gil. Do primeiro relacionamento de Gil, com Belina de Aguiar, a cantora é irmã de Marilia e da cantora e atriz Nara Gil.

O filho e ex-marido: Preta é mãe de Francisco, fruto do seu casamento com o ator Otávio Muller.