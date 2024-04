Fersoza e Michel Teló reúnem família em 1ª foto com sobrinho: 'Mascotinho'

Melinda e Teodoro, filhos de Thais e Michel, também foram com os pais conhecer o novo primo. "Coração explodiu aqui, e aí? E a gente se conectou na hora... Ele sorria e me fazia sorrir cada vez mais?", falou Fersoza nos stories.

Nasce Pietro

Gabi Luthai compartilhou nas redes sociais o nascimento do filho, fruto do casamento com Teo Teló. "Quando dizem que é o melhor momento da vida, realmente estão dizendo a verdade. Obrigada, Deus, toda equipe médica e meu amor, Teo Teló, por trazer nosso filho à vida num parto lindo!", escreveu.