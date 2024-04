Nasce filho de Téo Teló e Gabi Luthai: 'Melhor momento da vida'

Pietro, filho de Teo Teló e Gabi Luthai, nasceu nesta sexta-feira (19). A influencer compartilhou a notícia nas redes sociais.

O que aconteceu

Em post no Instagram, celebrou a chegada do bebê. Ela postou um vídeo carregando o filho e de mãos dadas com o marido enquanto está no hospital.

A famosa declarou que o nascimento do filho foi emocionante. "Quando dizem que é o melhor momento da vida, realmente estão dizendo a verdade. Obrigada, Deus, toda equipe médica e meu amor, Teo Teló, por trazer nosso filho à vida num parto lindo! Nosso Pietro nasceu! Ainda aguardando as fotos lindas e todo vídeo do parto, mas prometo contar tudo em detalhes para vocês! Fortes emoções!", apontou.