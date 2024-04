Teo Teló e Gabi Luthai coletam células-tronco do filho; saiba motivo

Teo Teló e Gabi Luthai revelaram que coletaram células-tronco do cordão umbilical do filho como forma de prevenção caso o bebê nasça com alguma doença degenerativa.

O que aconteceu

Luthai explicou que a coleta foi uma precaução tomada pelo casal. "A gente decidiu coletar células tronco do cordão umbilical do nosso bebê. Para quem não sabe, as células do sangue coletadas e armazenadas são importantes para tratar várias doenças degenerativas, como leucemia, que a gente não quer".

A influenciadora ressaltou que ela e Teo não querem usar as células-tronco do bebê, mas ressaltou ser importante pensar na saúde do filho. "Estamos nos precavendo pra caso a gente precise. Acho isso muito interessante porque eu tenho 31 anos, então na minha época nem se falava nisso. Ninguém quer usar, mas é importante a gente pensar na saúde e no futuro da nossa família".