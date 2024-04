Cover de Roberto Carlos sobre cancelamento: 'Se ele não vier, estamos aqui'

Antônio Tadeu, 72, fez um "cosplay" de Roberto Carlos e cantou músicas do famoso após o cancelamento do show que aconteceria no Pacaembu na sexta-feira (19), em São Paulo. Em entrevista a Splash, detalhou sobre o sentimento pelo artista.

O que aconteceu

Fã do Rei há 60 anos, ele diz que as canções 'Detalhes' e 'Outra Vez' são as mais marcantes. "Realmente, a primeira música que ouvi do Roberto já gamei, aí comecei já a curtir o Roberto. [Faz] praticamente uns 60 anos que eu curto. Tenho os discos, tem muitas músicas que me marcaram, 'Detalhes', 'Outra Vez', até hoje, quando canto, realmente me emociono", pontuou.